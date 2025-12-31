Giornata Mondiale per la Pace: Centro Studi “Bachelet” (Corigliano Rossano), è “ora di smetterla con la logica della violenza e riabbracciare la speranza”

La giornata mondiale della Pace sul tema “Verso una pace disarmata e disarmante”, assume, quest’anno, “un particolare rilievo per il clima di estrema gravità e pericolo che sta vivendo il mondo”. Lo scrive, in una nota, il Centro Studi “Vittorio Bachelet” di Corigliano Rossano sottolineando che la fase che si è aperta nello scenario internazionale è “molto pericolosa perché per la prima volta, rispetto al passato recente, di fronte all’apertura di una crisi, si è preferito ricorrere alla via delle armi anziché alla via diplomatica; e lo si è fatto per inconfessabili ma presumibili interessi di natura politica ed economica”. Il Centro Studi “Vittorio Bachelet” ritiene di “fondamentale importanza riprendere con maggiore vigore la riflessione sul tema della pace, che ha sempre caratterizzato il cammino della Chiesa e di coloro che si richiamano al magistero ecclesiale”, spiega il presidente Salvatore Martino: “oggi, parlare di pace è diventato difficile, e non solo perché ci sono dei pericolosi conflitti in corso, ma anche perché la politica internazionale e la diplomazia sono state messe da parte, per cui molti leader sembrano più propensi ad un confronto sul campo che adoperarsi per una soluzione diplomatica delle questioni”. Occorre “favorire una diffusa presa di coscienza sui pericoli evidenti che sta correndo l’umanità. La pace – si legge nella nota – non è un vezzo della Chiesa né del Papa, ma è un bisogno dell’intera umanità che ha sempre pagato con costi altissimi il prezzo della guerra”. Occorre che i cristiani, soprattutto, “si adoperino per la diffusione di una cultura improntata al dialogo, al confronto, e alla tolleranza, facendo in modo che il diritto internazionale, il rispetto delle convenzioni e dei trattati ritornino ad essere la strada maestra per la soluzione dei problemi e per la costruzione di un mondo con al centro l’uomo”. Per fare questo è importante che anche all’interno della società vengano affrontati “certi fenomeni di vandalismo e di violenza, a volte gratuita, che colpiscono spesso innocenti e persone assolutamente indifese. Recuperare la dimensione giornaliera della legalità, e assumerla come costume civile, significherebbe dare importanza alla correttezza dei comportamenti, all’onestà delle persone, e al vivere in pace”. Per il Centro Stidi “Bachelet” il mondo “non può permettersi altre guerre, non può impiegare così tante risorse in progetti distruttivi, mentre ci sono fasce intere di umanità che soffrono per mancanza di aiuto, di assistenza, di solidarietà. È ora di smetterla – è il monito – con la logica della violenza e riabbracciare la speranza come unico strumento di educazione e di avvio alla costruzione di un nuovo mondo più giusto, più inclusivo, e più solidale soprattutto verso i bisognosi; e di bisognosi questa società ne produce a iosa. Siamo uomini e non bestie, e per questo bisogna recuperare e valorizzare ciò che di buono è presente in ciascuno, e usarlo come bene comune e come mezzo per apportare sani cambiamenti a questo mondo, e non più conflitti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /