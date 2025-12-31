Germania: mons. Bentz (Paderborn), “appello di Leone XIV al rispetto del diritto internazionale e al dialogo interreligioso”

Il presidente della Commissione tedesca Justitia et Pax, mons. Udo Markus Bentz, arcivescovo di Paderborn, ha elogiato il messaggio di Papa Leone XIV “La pace sia con tutti voi: verso una pace ‘disarmata e disarmante’ per la Giornata mondiale della pace 2026. “Papa Leone XIV spiega in modo fondamentale come si possa raggiungere la vera pace nel nostro mondo afflitto da esclusione e violenza. Il messaggio è un forte appello al rispetto del diritto internazionale e all’importanza del dialogo interreligioso, che condivido pienamente”. Sebbene Papa Leone XIV non nomini Paesi specifici, vi sono numerosi esempi in tutto il mondo che dimostrano chiaramente – secondo il prelato tedesco – l’importanza di questi principi: la necessità di osservare costantemente le norme giuridiche internazionali diventa evidente, ad esempio, quando si considera la situazione in Congo o in Medio Oriente. La difficile situazione in Nigeria, a sua volta, “dimostra quanto il dialogo interreligioso sia fondamentale per una convivenza pacifica”. Per Bentz è importante non considerare questa pace lontana e impossibile “perché la pace è qualcosa di presente e un cammino: un principio che guida e determina le nostre decisioni”. Per l’arcivescovo “Leone XIV attribuisce una particolare responsabilità alle religioni e alla politica: la violenza non deve mai essere giustificata religiosamente e la via del diritto internazionale non deve essere indebolita”, promuovendo e sostenendo “tutte le iniziative spirituali, culturali e politiche che mantengano viva la speranza”.

