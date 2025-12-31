Capodanno: mons. Tisi (Trento), “continuate a regalare pace e serenità”

Tradizionale videomessaggio per il nuovo anno da parte dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi: “Buon anno a tutti! Gesù – sottolinea monsignor Tisi – ha portato nella storia la via bella del dono e del farsi prossimo. Pensando a voi, uomini e donne del nostro Trentino, vedo in azione questa via nel gesto di tanti e tante di voi che vivono donando, vivono avvicinando gli altri, vivono dialogando e sono uomini e donne che regalano pace e serenità. Continuate così! Buon anno a tutti”.

La diocesi fa sapere che mons. Tisi presiederà in questo mercoledì 31 dicembre alle ore 19 in Cattedrale la Messa di fine anno con il “Te Deum” (diretta YouTube e Telepace), mentre giovedì 1° gennaio 2026 al mattino in Cattedrale a Trento, alle ore 10, celebrerà la S. Messa nella solennità di Maria Madre di Dio (diretta YouTube e Telepace), e nel pomeriggio a Rovereto alle 17.30 presso la sala Filarmonica parteciperà all’incontro per la Giornata della Pace. Alle 20, nella chiesa della Sacra Famiglia della Città della Quercia, celebrerà la S. Messa al termine della fiaccolata (dettagli nel comunicato di ieri) .

Martedì 6 gennaio, in conclusione del Tempo di Natale con la solennità dell’Epifania, l’arcivescovo Tisi presiederà la S. Messa alle 10 in Cattedrale a Trento (diretta YouTube e Telepace).

