Messaggio di fine anno 2025: Mattarella, “ricorderemo gli ottant’anni della Repubblica”

(Foto della Presidenza della Repubblica)

“Nell’anno che si presenta ricorderemo gli ottant’anni della Repubblica”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. “Ottant’anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto significato”, ha proseguito il capo dello Stato. “Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne. Il segno dell’unità di popolo, infatti, fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità”, ha sottolineato Mattarella. “L’Assemblea costituente, eletta contestualmente al referendum che sancì la scelta repubblicana, fu capace di trovare una sintesi di alto valore mentre la dialettica politica si sviluppava tra convergenze e contrasti, anche molto forti”, ha aggiunto. “Di mattina i costituenti discutevano – e si contrapponevano – sulle misure concrete di governo, nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale. La Costituzione italiana, che ha ispirato e guidato il Paese per tutti questi decenni”, ha proseguito il presidente. “L’Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi”, ha affermato. “Possiamo perché questa storia è frutto del sacrificio, dell’impegno, della partecipazione di tante generazioni di italiane e italiani. Ognuno ha messo la sua tessera in quel mosaico. In ogni casa, in ogni famiglia c’è una storia da raccontare”, ha concluso Mattarella.