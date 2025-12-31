Libri: in “Quando tre pontefici vennero in Calabria” i tre viaggi dei Papi nella Regione

Sono stati tre i Papi che hanno visitato la Calabria: Giovanni Paolo II, Papa Francesco e Benedetto XVI, il Papa scomparso esattamente tre anni fa, il 31 dicembre 2022. A raccontare il viaggio di questi tre Pontefici è oggi un libro di don Giovanni Scarpino dal titolo “Quando tre pontefici vennero in Calabria”. Attraverso queste pagine, l’autore, vuole riprendere i tre viaggi avvenuti nel 1984 e 1988 con Giovanni Paolo II, nel 2011 con Benedetto XVI e nel 2014 con Papa Francesco. I tre Pontefici hanno “ribadito più volte che comunicare il Vangelo, la buona notizia, è la priorità fondamentale della Chiesa”, sottolinea don Scarpino nel volume che ha la prefazione del giornalista Giovanni Luca che scrive come questo lavoro sia “indispensabile più che prezioso” aggiungendo che “inoltrarsi tra le pagine” di questo volume e come “fare un viaggio nella Regione completo e ricco di ogni sfumatura; la Chiesa di Calabria cammina dentro la gente e la sua quotidianità, non a parte, e la quotidianità è fatta anche di tante splendide risorse, di bellezze, di santità che fanno da contrasto a quanto vi possa essere di negativo”. Il volume pubblica i discorsi dei tre pontefici in Calabria, discorsi che hanno “illuminato, radunato e confortato la gente del Sud, guardando con speranza ad un cammino di rinnovamento ecclesiale”, scrive don Scarpino E, ripercorrendo e rileggendo, “alla luce della fede”, i “pellegrinaggi” dei tre Pontefici “sono emersi interessanti temi, contesti pratici e teorici tracciati, da saper tradurre in pratica nei progetti pastorali, nella speranza di collaborare alla costruzione di una Chiesa secondo il volere di Dio”, sottolinea l’autore del volume edito da Istante nella collana “Laurus”.

