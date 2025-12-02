Volontariato: il 6 dicembre la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana con il presidente Mattarella

Sabato 6 dicembre, alle 11, al Teatro Massimo di Palermo, si svolgerà la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del volontariato 2025. L’iniziativa si terrà alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di rappresentanti delle istituzioni, civili e religiose, e del Terzo settore. Nel corso della cerimonia sono previste, tra le altre, le testimonianze di Chiara Runfolo, Alfiere della Repubblica, e di Matilda Guagliardito, giovani protagoniste di percorsi di cittadinanza attiva e impegno sociale. Un esempio del ruolo importante che hanno i giovani nel volontariato in città. Quindi, il passaggio di testimone della Capitale italiana del volontariato, da Palermo, alla nuova città designata per il 2026, Modena. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul canale YouTube del CeSVoP, per permettere la partecipazione più ampia possibile di volontari, operatori e cittadini.

La Capitale italiana del volontariato è un progetto di CSVnet, associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) in partenariato con Forum nazionale del Terzo settore e Caritas Italiana e in collaborazione con l’Associazione nazionale Comuni italiani. Palermo Capitale italiana del volontariato 2025 è stata promossa da CeSVoP – Centro servizi per il volontariato di Palermo, Comune di Palermo, Caritas Palermo, Forum Terzo settore Sicilia, con la collaborazione di Onc e Otc Sicilia, Regione Siciliana, Csv Etneo, Cesv Messina e Fondazione Sicilia.

