Diocesi: Catania, “resta garantito il sostegno al Progetto culturale e ricreativo a Nesima”

“In merito alla notizia di un pignoramento a danno dell’arcidiocesi di Catania che ha impedito l’accredito di 10mila euro a favore del progetto finanziato dalla Regione Sicilia per il più fragili”, l’arcidiocesi precisa in una nota che “il pignoramento riguarda un accertamento fiscale risalente al 2018 in cui è in corso un contenzioso con l’Agenzia delle entrate di cui si attende il giudizio in appello”. La diocesi, si legge ancora nella nota, “ha partecipato alla manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto finalizzato all’aggregazione e ad offrire proposte ricreative e culturali in una parrocchia del quartiere Nesima di Catania, nella fattispecie con il progetto ‘Cinema di comunità. Storie che educano’ a favore dell’oratorio della parrocchia San Pio X”. Il progetto, conclude la nota, “si realizzerà ugualmente con le somme della arcidiocesi a disposizione per la carità”.

