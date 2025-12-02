Pace e diritti umani: il 4 dicembre a Roma il Franco Cuomo international Award. Tra i premiati Riccardi, Andò, Petrella, Augias

Sarà la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a ospitare giovedì 4 dicembre alle ore 15.30 l’undicesima edizione del Franco Cuomo International Award, dedicata quest’anno al valore della pace e dei diritti umani. Quest’anno il Premio per la Letteratura e il Teatro va allo scrittore e regista Ruggero Cappuccio, al giornalista e drammaturgo, a Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del Presidente della Repubblica, al regista Simone Migliorini, ideatore del Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra che ha portato in scena nel 2025 “Una notte di Casanova” di Franco Cuomo e alla scrittrice palestinese Hanin Soufan per l’impegno sociale e la qualità letteraria del suo libro “Le anime invincibili di Gaza”. Il premio per lo Spettacolo va a Roberto Andò regista di teatro e di cinema, direttore artistico del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, mentre due sono i Premi alla carriera: uno per i Diritti umani a Flavia Lattanzi, l’altro a Corrado Augias. Il Premio per il Dialogo e la Solidarietà va ad Andrea Riccardi che ha fondato la Comunità di Sant’Egidio.

Riconoscimenti sono stati assegnati anche al pittore Giuseppe Salvatori per la sua straordinaria qualità e capacità di sintesi formale tra figurazione e astrazione; all’artista visivo Stefano Di Stasio per la qualità formale ed estetico – filosofica della sua pittura; al giornalista Emilio Casalini per aver dato al alla sua professione una dimensione che supera la cronaca; allo storico Massimo De Giuseppe, per essersi occupato di temi di notevole rilevanza che spaziano dalla storia della pace al terzomondismo, dai diritti umani alla cooperazione internazionale, dalla storia del cattolicesimo nella modernità novecentesca alla storia delle mentalità.

Il Premio della Presidenza va alla pittrice, illustratrice e fotografa Judith Lange per la sua capacità di muoversi tra linguaggi espressivi diversi e al Roberto Fanelli, oftalmologo, che sta realizzando nella Capitanata, in Puglia, un centro sanitario polispecialistico di grande valore sociale. L’award internazionale 2025 è assegnato insieme all’European Center for Peace and Development–Università della Pace a Riccardo Petrella, economista e politologo una delle voci più autorevoli sui temi della giustizia sociale, dei diritti umani universali, dei beni comuni e della salvaguardia della vita.

Premiati in collaborazione con l’Associazione Per il Meglio della Puglia il nuovo presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti per l’integrità e l’alto valore del suo esempio; l’Its Academy Apulia Digital e il suo presidente Euclide Della Vista per la visione che punta dritta al futuro e per la capacità di coniugare qualità, ricerca, passione; i Comuni di Peschici e di Ischitella, esempi virtuosi di come la sostenibilità possa tradursi in sviluppo, promozione turistica e miglioramento della qualità della vita.

