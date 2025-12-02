Logistica: Meloni, “tensioni e conflitti geopolitici hanno inciso su catene di approvvigionamento e costi, il comparto ha reagito con forza”

(Foto Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Negli ultimi anni, tensioni e conflitti geopolitici hanno certamente inciso sulle catene di approvvigionamento, sui costi della logistica. Eppure, il vostro comparto ha reagito con forza, e il Governo ha scelto di sostenere chi, come voi, non si è arreso e ha continuato a produrre valore”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nel videomessaggio all’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile in occasione della Assemblea Alis 2025.

Dopo aver osservato che la stabilità politica “è certamente essenziale” perché “permette alle imprese di programmare, investire, innovare, ai lavoratori di guardare con fiducia al futuro, alla nostra economia di mantenere una rotta chiara in mezzo alle crisi che siamo inevitabilmente chiamati ad affrontare”, la premier ha affermato che “il settore dei trasporti è stato spesso colpito da scelte europee più ideologiche che pragmatiche”. “La transizione ecologica – ha spiegato – è un obiettivo che ovviamente condividiamo, ma deve essere compatibile con la realtà, deve essere compatibile con i tempi delle imprese, deve essere compatibile con la neutralità tecnologica”. “L’Europa – la convinzione di Meloni – non può permettersi di ignorare queste necessità: serve equilibrio tra tutela dell’ambiente e competitività, per proteggere le nostre filiere strategiche e per proteggere la forza del Made in Italy”. Dal presidente del Consiglio anche l’invito ad “investire in innovazione, tecnologie, digitalizzazione e formazione”, perché “solo innovando creiamo opportunità per i giovani e rafforziamo il sistema produttivo”.