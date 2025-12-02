Ospedale Bambino Gesù: un accordo triennale con la società Sport e salute per promuovere salute, benessere e inclusione attraverso l’attività sportiva

Foto Ospedale Bambino Gesù/SIR

Un accordo triennale per promuovere salute, benessere e inclusione attraverso il movimento, con progetti dedicati a sport adattato, diabete, obesità, cardiologia, malattie croniche, riabilitazione avanzata e uso consapevole dello smartphone. L’intesa, firmata oggi da Tiziano Onesti, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Marco Mezzaroma, presidente di Sport e salute, società di Stato per lo sviluppo dello sport e dei corretti stili di vita, ha come obiettivi principali contrastare la sedentarietà digitale, garantire l’accesso allo sport anche ai giovani con patologie croniche e produrre nuove evidenze scientifiche sul ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e nella cura. L’accordo prevede inoltre un piano nazionale di comunicazione per diffondere la cultura della salute fin dalla prima infanzia, con eventi pubblici e percorsi educativi che coinvolgeranno insegnanti, tecnici, pediatri, famiglie e federazioni sportive.

La collaborazione si estenderà a studi clinici ed epidemiologici sugli effetti dell’esercizio fisico sulla salute cardiovascolare, sul benessere psicologico, sulla qualità della vita dei giovani con disabilità e sul controllo glicemico nei bambini con diabete di tipo 1. Le federazioni sportive nazionali avranno un ruolo decisivo nella definizione di linee guida per l’inclusione e nella formazione degli istruttori.

Con questa alleanza, Bambino Gesù e Sport e salute ribadiscono l’impegno a costruire un nuovo paradigma di salute pubblica, fondato sull’integrazione tra scienza, comunità e sport, riconoscendo nel movimento un diritto fondamentale dell’infanzia e un investimento sul futuro delle nuove generazioni.