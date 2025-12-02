Riconoscimenti: Milano, domani assegnazione del Premio Save the Children per la ricerca, dedicato a valorizzare studi sulla condizione dei minori

Domani alle 10:30 il Museo della Scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano ospiterà la cerimonia di assegnazione del Premio Save the Children per la ricerca, un riconoscimento alla sua prima edizione, dedicato a valorizzare studi e contributi scientifici a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Alla presenza della vicesindaca Anna Scavuzzo, e di figure di spicco del mondo accademico e della ricerca – tra cui Anna Maria Ajello (Università La Sapienza), Tito Boeri (Università Bocconi), Enrico Giovannini (Asvis) e Paola Milani (Università di Padova) – l’evento vedrà anche gli interventi dell’astronauta Paolo Nespoli e della giornalista Francesca Mannocchi, che offriranno una riflessione sul futuro dei bambini e dei ragazzi.

Il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere una ricerca capace di interpretare i cambiamenti sociali e culturali, coglierne l’impatto sulla vita dei minori e orientare politiche innovative a tutela dei loro diritti. Una giuria di esperti premierà una ricerca realizzata in Italia con significativo impatto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani studiosi: un’indagine coordinata da un ricercatore under 35 riceverà anche una dote formativa di 10mila euro. Previste inoltre due menzioni speciali: una per una ricerca internazionale e una per un progetto di cittadinanza scientifica che ha avvicinato bambini e bambine al mondo della scienza. L’iniziativa, insignita della medaglia del presidente della Repubblica, gode del patrocinio del Comune di Milano e del ministero dell’Università e della ricerca, con il sostegno di Poste italiane, Aon Spa Assicurazioni, Ied e Fondazione Francesco Morelli.

Il Premio è promosso dal nuovo polo ricerche di Save the Children, struttura dedicata ad ampliare e diffondere conoscenze sulla condizione dei minori in Italia e nel mondo.

