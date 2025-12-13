Portogallo: scout, Luce della pace di Betlemme ad Aveiro. Dalla “città del faro” a tutte le regioni del Paese

La tradizionale iniziativa “Luce della pace di Betlemme” mobilita anche quest’anno gli scout portoghesi. Un comunicato diffuso dal corpo nazionale degli scout lusitani informa che domenica 14 dicembre è in programma alle 16 al Parquexpo di Aveiro una cerimonia nazionale in cui la “Luce”, arrivata anche quest’anno da Betlemme in Portogallo, verrà condivisa e diffusa in tutte le regioni della penisola. “Per noi la ‘Luce della pace di Betlemme’ è un segno di speranza e vogliamo che questo messaggio arrivi anche alle comunità locali. Attraverso la luce intendiamo portare speranza in un mondo migliore e, soprattutto, tanta pace per tutti”, affermano gli organizzatori nel comunicato. “Sono attesi rappresentanti del mondo scout provenienti da diverse regioni del Paese e da lì la luce verrà trasportata in tutte le città, per coloro che non potranno partecipare alla cerimonia”, si legge ancora nel testo. Quest’anno l’iniziativa ha come tema “Luce della pace di Betlemme, una luce che ci guida” in riferimento al faro, uno dei simboli più noti della città Aveiro in particolare per essere il più alto di tutto il Portogallo. “La cerimonia non è promossa solo dal ‘mondo scout’, ma coinvolge anche le istituzioni delle chiese cristiane del Paese e noi ci teniamo che ‘La Luce della pace’ arrivi davvero ovunque”, sottolineano gli organizzatori.

