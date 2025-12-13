Giubileo 2025: diocesi Torino e Susa, stamattina pellegrinaggio del mondo missionario dal Cam al santuario della Consolata

Nell’anno giubilare dedicato alla speranza, le realtà missionarie delle diocesi di Torino e di Susa si ritrovano questa mattina per camminare insieme per le strade di Torino, dal polo Cultures and mission (Cam) al santuario della Consolata, seguendo le orme di San Giuseppe Allamano, a poco più di un anno dalla sua canonizzazione e a quasi 100 anni dalla sua morte.

L’appuntamento per Congregazioni e Istituti religiosi, associazioni e gruppi missionari parrocchiali e di unità pastorale è per le 9.30 al Cam (via Cialdini 4, Torino) per un momento di riflessione al termine della quale partirà il pellegrinaggio a piedi verso il santuario della Consolata, dove è previsto un momento di preghiera conclusivo.

