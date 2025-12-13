Diocesi: Brescia, lunedì incontro di spiritualità sui “Santi e testimoni dell’educazione” rivolto al mondo della scuola e dell’università

Sarà dedicato ai “Santi e testimoni dell’educazione a Brescia” l’incontro di spiritualità in preparazione al Natale rivolto al mondo della scuola e dell’università che si terrà lunedì 15 dicembre, nella chiesa interna dell’Istituto “Maddalena di Canossa” a Brescia. Dalle 17.30 i partecipanti saranno accompagnati a conoscere meglio la figura di santa Maddalena di Canossa e l’eredità educativa canossiana nel contesto bresciano. Dopo il saluto iniziale e una preghiera introduttiva guidata da mons. Raffaele Maiolini, vicario episcopale per la Cultura, l’incontro entrerà nel vivo con l’intervento di madre Adele Mazza, già docente di Pedagogia, che offrirà uno sguardo approfondito sul messaggio spirituale della santa e sulla sua attualità nel mondo dell’educazione. L’incontro sarà arricchito da letture, momenti di riflessione personale e intermezzi musicali a cura del giovane violinista Amos Bono. Conclusione con la recita dei vespri, prevista per le 18.45.

