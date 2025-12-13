Pace: Milano, le Scuole della pace di Sant’Egidio in piazza per l’ambiente e la solidarietà con l’Africa

Oggi e domani, dalle 9 alle 19, le Scuole della pace di Milano scendono in piazza (San Babila e San Carlo) per l’ambiente e la solidarietà con l’Africa. Così Sant’Egidio invita al Rigiocattolo per l’Africa 2025, l’iniziativa che vede il protagonismo dei bambini e degli adolescenti coinvolti durante l’anno nelle iniziative della Comunità e che a Milano è giunta alla 25ma edizione. In particolare, nell’iniziativa saranno protagonisti il centinaio di bambini e ragazzi che frequentano la Scuola della Pace nel quartiere milanese del Corvetto. Il Rigiocattolo è infatti parte integrante della proposta educativa di Sant’Egidio, caratterizzata nelle Scuole della Pace dall’educazione alla pace, alla convivenza, alla solidarietà, all’attenzione al mondo, alla giustizia sociale e al rispetto dell’ambiente. Il Rigiocattolo per l’Africa, spiegano i promotori, è un’iniziativa di solidarietà con l’Africa ed è una proposta ecologica: i ragazzi del Paese dell’Arcobaleno, aiutati da altri coetanei di numerose scuole e gruppi della città, venderanno in piazza giocattoli e libri usati, raccolti e risistemati durante l’anno per evitare sprechi e aiutare la natura. Il ricavato della vendita andrà a sostegno del Programma Dream di approccio globale alla cura dell’Aids in dieci Paesi dell’Africa sub-sahariana (Mozambico, Malawi, Tanzania, Kenya, Repubblica di Guinea, Guinea Bissau, Nigeria, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Camerun), avviato nel 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio. Il progetto Dream riafferma il diritto alle cure per tutti, e in particolare per i bambini africani affinché possano avere davanti a sé quella lunga vita cui vorremmo che ogni nostro bambino avesse diritto. Analoghe iniziative avranno luogo in altre città come Roma, Napoli, Novara, Milano, Genova, Bari, Firenze, Catania, Messina, Livorno, Pisa, Padova, Trieste, Parma e poi Parigi, Barcellona, Madrid, Manresa e ancora Antwerpen, Genk e Liège in Belgio, Gladbach e Würzburg in Germania.

