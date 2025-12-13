Diocesi: Acireale, mons. Raspanti promuove una raccolta fondi per Gaza

(Foto Croce rossa)

A seguito della visita del segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, in Terra Santa (dal 27 al 30 settembre scorsi), e al suo annuncio di un progetto della stessa Cei per l’apertura di un ospedale a Gaza, in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme, il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, lancerà il prossimo 19 dicembre una raccolta fondi, in occasione del concerto nella Basilica Cattedrale di Acireale del Coro del Teatro Massimo Bellini, uno dei complessi vocali più prestigiosi della Sicilia. Per tutta la durata della manifestazione, fa sapere la diocesi, sarà possibile consegnare la propria offerta presso il punto raccolta gestito da Caritas diocesana e dal servizio per la pastorale giovanile. “Il Natale è anche questo: sentirsi parte di una comunità più grande – ha dichiarato il vescovo – vogliamo accendere, con il nostro contributo, una piccola luce per chi sta vivendo momenti difficili”. Sarà possibile contribuire fino a venerdì 26 dicembre.