Ponte Morandi: Valastro (Croce Rossa), “da questa tragedia è nata umanità”. A Genova l’abbraccio della Cri ai parenti delle 43 vittime del crollo

(Foto Croce Rossa italiana)

“A seguito del crollo del Ponte Morandi, le volontarie e i volontari della Cri hanno dimostrato cosa significa portare aiuto nelle zone di disastro. Il loro abbraccio alla comunità, lo scavare tra le macerie, il supportare la popolazione e i parenti delle vittime. Vi ringrazio per quanto avete fatto. Da questa tragedia è nata Umanità”. Lo ha dichiarato il presidente della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro, che oggi, insieme al presidente del Comitato regionale Liguria della Cri, Luca Bracco, delle volontarie e dei volontari del Comitato di Genova della Cri, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime. “A nome della Croce Rossa italiana voglio abbracciare tutti i cari delle 43 persone che hanno perso la vita a seguito del crollo della struttura. L’impegno di volontarie e volontari ci sarà sempre. Troverete questo abbraccio non solo a Genova ma in ogni Comitato della Cri nel Paese”, ha aggiunto Valastro.

Durante l’incontro è stata data lettura delle motivazioni con le quali il presidente della Repubblica ha conferito la Medaglia d’oro al merito civile alla bandiera del Comitato regionale Liguria della Cri, per aver supportato le operazioni di ricerca, aver garantito assistenza ai parenti delle vittime, per il supporto psicologico fornito per quasi nove mesi.