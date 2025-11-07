Rinnovamento nello Spirito santo: Assisi, dal 10 novembre il Ritiro nazionale per Sacerdoti, Diaconi e Religiosi

“La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. (Rm 5, 5) – Testimoni di speranza”. Questo il tema che animerà, dal 10 al 14 novembre, il Ritiro nazionale per Sacerdoti, Diaconi e Religiosi, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, a Santa Maria degli Angeli in Assisi. Relatore don Vito Impellizzeri, Preside della Facoltà teologica di Sicilia. Ad aprire i lavori la messa presieduta da mons. Domenico Cancian, Vescovo emerito di Città di Castello. I lavori, nei giorni seguenti, saranno scanditi da relazioni, condivisioni e preghiere guidate da don Michele Leone, Consigliere spirituale nazionale RnS, da don Fulvio Bresciani, Delegato nazionale dellʼAmbito Sacerdoti. In programma anche una visita al Santuario della Spogliazione per la venerazione di San Carlo Acutis. Nella terza giornata si segnala il Seminario di vita nuova per gli effusionandi a cura di Mario Landi, già Coordinatore nazionale del RnS, sul tema “L’amore di Dio”, e l’Approfondimento carismatico su “La parresia, dono dello Spirito, e la predicazione carismatica” con relatrice Carmela Romano, già membro del Comitato Nazionale del RnS. In serata, Roveto Ardente d’intercessione presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nella giornata conclusiva, nella Cattedrale di San Rufino, Esortazione e Preghiera per una nuova Effusione dello Spirito e per il risveglio dei doni e carismi: presiede Giuseppe Contaldo, Presidente nazionale del RnS. La messa di chiusura sarà celebrata da mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo-Vescovo di Assisi – Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Arcivescovo-Vescovo di Foligno. “Gli Esercizi spirituali – dichiara Contaldo – sono un cammino che ogni sacerdote è chiamato a vivere. È un tempo che si dedica completamente a se stessi, al proprio rapporto con Dio e con la propria vocazione. Gli stessi non sono da intendersi come un corso d’aggiornamento, bensì come un servizio offerto all’interno di un cammino di formazione più ampio”.

