Paesi Bassi: concorso “Storie di speranza”, iniziativa della Chiesa cattolica nell’anno giubilare

Nei Paesi Bassi la Chiesa cattolica ha lanciato in questo anno giubilare il “Movimento della speranza”, una iniziativa per incoraggiare, seminare, condividere speranza. E mentre il Giubileo volge al termine, il movimento lancia un concorso, “Storie di speranza”: “Siamo alla ricerca di storie, non importa quanto piccole, sulla felicità, l’amore, la fratellanza, la connessione”, dicono gli organizzatori, come per esempio “storie di incontri casuali che si sono trasformati in profonde amicizie, storie di progetti e iniziative locali che danno e condividono speranza, ma anche racconti di piccoli eventi quotidiani che dimostrano che in un mondo pieno di conflitti e disordini, ci sono ancora più cose che vanno bene che male”. Il sito di questo “movimento” offre già una raccolta interessante di testimonianze. Ora però l’obiettivo è sollecitare tutti a identificare attorno a sé segni di speranza e raccontarli, perché “il Movimento della speranza dimostra che condividere la speranza è possibile”. Si devono inviare questi “messaggi di speranza” entro il 31 dicembre (bewegingvanhoop.nl). Il vincitore sarà annunciato venerdì 16 gennaio, ribattezzato dagli organizzatori #HopefulFriday, perché è il venerdì che precede il “Blue Monday”, considerato il giorno più deprimente dell’anno. Al vincitore un premio di mille euro da utilizzare per un progetto di speranza.

