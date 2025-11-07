Forum Famiglie: Bari, presentazione del libro “Rivoluzione Famiglia”, associazioni e politica a confronto

Bari ospiterà il prossimo 8 novembre, presso l’Auditorium Istituto Salesiano Redentore (ore 19.30) la presentazione del libro “Rivoluzione Famiglia. Un ecosistema per il futuro”, scritto da Adriano Bordignon, Presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari. L’evento è co-organizzato dal Forum delle Associazioni familiari di Puglia e dal Forum Provinciale di Bari. “Nel suo libro – spiega il presidente del Forum delle Associazioni familiari della Puglia, Giovanni Gallo -, Bordignon propone una visione innovativa della famiglia come organismo vivente, parte di un ecosistema relazionale interdipendente. Nella premessa, inoltre, il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, descrive l’opera come un ‘preziosissimo contributo alla rielaborazione dell’idea di famiglia’, ed è proprio da questo che vogliamo partire per rilanciare un impegno condiviso perché la Politica adempia al suo compito di creare ‘condizioni favorevoli’ per una ‘famiglia che non è mera somma dei suoi membri ma una rete di relazioni dinamiche che interagisce con il contesto sociale, culturale, ambientale e spirituale’”. L’incontro si propone come un momento di condivisione e arricchimento culturale, ma anche strumento di dialogo tra mondo associativo, istituzioni e candidati, per promuovere un’opportunità di riflessione sulla famiglia e il suo futuro in Puglia.

