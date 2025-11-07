Diocesi: Avezzano, nel pomeriggio tavola rotonda “I catasti antichi, fonti per la storia del territorio”

Sarà dedicata a “I catasti antichi, fonti per la storia del territorio” la tavola rotonda che si terrà nel pomeriggio ad Avezzano. L’iniziativa, ospitata dalle 17 nella sala Nicola Irti, è organizzata dal Comune di Avezzano, in collaborazione con la diocesi dei Marsi, l’Archivio storico diocesano dei Marsi, l’Associazione italiana insegnanti di geografia sez. Abruzzo e la casa editrice Kirke. L’incontro – viene sottolineato in una nota – vuole ribadire il valore dei catasti storici come strumenti fondamentali per la conoscenza, la ricostruzione storica del territorio e la tutela del paesaggio, con particolare attenzione alla documentazione relativa ad Avezzano e alla Marsica. Dopo i saluti del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, interverranno don Ennio Grossi, responsabile dell’Archivio storico diocesano dei Marsi, su “I catasti di Avezzano e della Marsica nel patrimonio archivistico”, Filiberto Ciaglia, assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma, su “Catasti e toponomastica. Problemi e prospettive per un recupero dei paesaggi storici”, l’archivista Antonio M. Socciarelli su “Un inedito documento fiscale della contea di Celano di fine Quattrocento” e Cesare Castellani, libero ricercatore e saggista, su “La fiscalità negli antichi catasti di Avezzano”.

