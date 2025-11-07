Giovanni Paolo II: Milano, sabato 8 novembre un convegno sull’attualità e sull’importanza del magistero del Papa polacco

Sabato 8 novembre alle ore 15 00 si svolgerà, nella cripta dell’aula magna dell’Università Cattolica di Milano, un evento dal titolo “Giovanni Paolo II: un magistero per la Chiesa e per la società del terzo Millennio. Convegno alla luce del contributo di mons. Luigi Negri”.

Interverranno Francesco Botturi, già ordinario di Filosofia morale Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Juan José Pérez Soba Diez Del Corral, ordinario di Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma, e il card Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova

L’Associazione culturale Tu Fortitudo Mea – insieme al Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica, al Centro francescano culturale artistico Rosetum (Milano), a Diesse Lombardia, alla rivista Tempi e all’Associazione culturale Esserci – con questo convegno intende, oltre ricordare la figura di mons. Luigi Negri, sviluppare una riflessione sull’attualità e sull’importanza del magistero di san Giovanni Paolo II (a vent’anni dalla morte 2005-2025) con particolare riferimento a quelle dimensioni del suo insegnamento che risultano estremamente significative nel contesto culturale e sociale contemporaneo, in primis la questione antropologica.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /