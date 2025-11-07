Disabilità: Lamezia, oggi convegno regionale su strategie e strumenti per una catechesi accessibile

“Catechesi e disabilità: strategie e strumenti per una catechesi accessibile nella preparazione ai sacramenti e nella vita di fede”. E’ questo il tema del Convegno regionale promosso dalla Conferenza Episcopale Calabra che si svolge a Lamezia Terme nel Complesso interparrocchiale San Benedetto. L’incontro è rivolto ai responsabili della catechesi per le persone con disabilità, alle équipes diocesane dell’Ufficio catechistico, ai catechisti e operatori pastorali e a quanti operano nel settore delle persone con disabilità. In apertura, lectio di mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme. Seguiranno gli interventi di suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale CEI per la pastorale delle persone con disabilità e di mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e delegato CEC per la catechesi. L’intervento conclusivo, alle ore 17, è affidato a mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio.

