Terremoto Centro Italia: mercoledì al Senato “la ricostruzione demografica” con il ministro Roccella

“La Ricostruzione Demografica – L’Appennino centrale tra spopolamento e rilancio post sisma”. È questo titolo del convegno che si terrà mercoledì 26 novembre (ore 10.30) presso il Senato, a Roma. L’incontro, promosso dal Commissario Straordinario al sisma 2016, il senatore Guido Castelli, sarà l’occasione, si legge in un comunicato, “per approfondire le caratteristiche della strategia e delle azioni in atto nella vasta area dell’Appennino centrale colpita dal sisma per contrastare il fenomeno dello spopolamento e incentivare la rinascita demografica”. All’incontro, le cui conclusioni saranno affidate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella interverranno Lorenzo Bellicini, Direttore Generale Cresme; Pierciro Galeone, Direttore dell’Ifel; Cristina Freguja, Direttrice Dipartimento statistiche sociali e demografiche dell’Istat; Fabio Renzi, Segretario Generale Symbola; Davide Rondoni, poeta e Presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco; padre Francesco Piloni, Ministro provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Umbria e Sardegna. È inoltre previsto uno spazio di confronto con i Sindaci del cratere sisma 2016. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul canale WebTV del Senato.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /