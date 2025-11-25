Diocesi: Caltanissetta, giovedì l’inaugurazione dell’’Anno Accademico dell’Istituto Teologico Pastorale “Mons. G. Guttadauro”

Sarà inaugurato giovedì 27 novembre, il nuovo Anno Accademico dell’Istituto Teologico Pastorale della diocesi di Caltanisetta “Mons. G. Guttadauro”. Alle ore 17, presso la Cappella Maggiore del Seminario vescovile, mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta e moderatore del medesimo Istituto, celebrerà la Santa Messa; successivamente, nell’adiacente Sala “Fiandaca” del Museo diocesano, p. Nicola Riccardi terrà la Prolusione dal titolo “Intelligenza artificiale ed etica sociale: prospettive per una nuova Rerum novarum”. Alla prolusione prenderà parte don Calogero Cerami, docente stabile presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia con sede a Palermo, in rappresentanza del Preside, nonché la autorità locali, i docenti e gli studenti dell’Istituto.

