Leone XIV: “l’unità nella fede può essere una fonte di pace per tutto il mondo”

“Il viaggio nasce precisamente per celebrare i 1700 anni del Concilio di Nicea e la figura di Gesù Cristo”. Lo ha ribadito il Papa, conversando con alcuni giornalisti all’uscita dalle Ville pontificie di Castel Gandolfo, prima di far rientro a Roma. “Giorni fa ho pubblicato un documento per sottolineare l’importanza dell’unità nella fede, che può essere una fonte di pace per tutto il mondo”, ha sottolineato Leone XIV alla vigilia del suo primo viaggio apostolico, che lo porterà in Turchia e Libano dal 27 novembre al 2 dicembre: “Con Bartolomeo ci siamo già incontrati altre volte, penso che sia un’opportunità eccezionale per promuovere l’unità tra tutti i cristiani”. “Sono molto contento poter visitare il Libano”, ha aggiunto: “Il messaggio sarà una parola di pace, una parola di speranza, specialmente in questo tempo del Giubileo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /