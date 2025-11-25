Artigianato: Mattarella, “patrimonio di valori e competenze da sostenere, da tutelare”

Approfondimenti
L’artigianato è “un patrimonio di valori e competenze da sostenere, da tutelare per poter trasmettere alle future generazioni un modello virtuoso e di eccellenza del sistema produttivo nazionale”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, in occasione dell’assemblea annuale.
“L’artigianato e le piccole e medie imprese costituiscono settori strategici dell’economia nazionale e fungono da leva per lo sviluppo del sistema Paese”, osserva il Capo dello Stato, evidenziando che “la capacità di adattamento delle piccole imprese e degli artigiani, la loro flessibilità, la capacità di innovazione, sono caratteristiche che favoriscono l’incremento di valore delle filiere produttive”. “L’imprenditorialità artigiana è un significativo veicolo di coesione sociale, agendo da catalizzatore soprattutto per le aree soggette a progressivi fenomeni di spopolamento”, il tributo del presidente, aggiungendo che “la tradizione produttiva italiana, veicolo essenziale di affermazione del Made in Italy nel mondo, trova, nell’artigianato, il primo banco di prova”.

