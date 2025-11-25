Solidarietà: Milano, domani torna la “tombolata” natalizia di Design for life a sostegno dell’accoglienza di bambini palestinesi gestita da Progetto Arca

(Foto Progetto Arca)

“A Toyful Christmas” è il titolo e l’idea originale di quest’anno del tradizionale evento organizzato dall’associazione “Design for life” in vista del Natale, che propone una serata all’insegna della classica “tombolata”, arricchita da aperitivo, cena e “riffa” finale con speciali premi in palio, il tutto a sostegno dell’accoglienza a Milano dei bambini palestinesi gestita da Fondazione Progetto Arca.

Novità di questa edizione: ogni ospite che porterà alla serata un giocattolo riceverà in omaggio una cartella della tombola. I giochi raccolti verranno consegnati il giorno successivo all’evento ai piccoli di Gaza dai volontari della fondazione.

Appuntamento mercoledì 26 novembre, alle ore 19.30, alla Balera dell’Ortica (in via Giovanni Antonio Amadeo 78 a Milano) per trascorrere una serata divertente, partecipare alla tombola e alla riffa sperando di vincere preziosi premi – offerti da numerosi marchi del mondo della moda, del beauty e del turismo che anno dopo anno sostengono “Design for life” con grande impegno e partecipazione – e per sostenere il progetto che quest’anno l’associazione ha abbracciato con entusiasmo.

“Design for life” è nata infatti dieci anni fa per supportare i malati di cancro nei reparti di lungodegenza di cliniche e ospedali che si distinguono per l’attenzione al paziente in tutta la sua persona e con una particolare attenzione all’aspetto umano. Quest’anno, per il contesto storico che stiamo vivendo, ha deciso di sostenere i bambini palestinesi accolti a Milano, Bergamo e Brescia con le loro famiglie, sempre con un occhio alle necessità più intime e vitali.

Da qui la scelta di sostenere Fondazione Progetto Arca, individuata da Regione Lombardia per coordinare l’intera raccolta fondi che supporta in modo concreto la vita quotidiana dei bambini provenienti dalla Striscia di Gaza. Ad oggi sono 28 i minori accolti, a cui vengono messe a disposizione case, cure mediche specialistiche, supporto psicologico, pratiche burocratiche e, in maniera continuativa, una consistente raccolta di doni e beni di prima necessità. Servono infatti vestiti e scarpe, libri e quaderni per la scuola, pennarelli e giochi: sono questi i bisogni primari e imprescindibili per la quotidianità di ogni bambina e bambino; e in particolare per i piccoli palestinesi è ciò che serve per ricominciare una vita più serena e di pace.

Info: https://www.progettoarca.org/mai-soli-in-aiuto-ai-bambini-di-gaza/.

Per partecipare all’evento “A Toyful Christmas” dell’associazione Design for life a sostegno di Progetto Arca per i bambini di Gaza accolti a Milano, è necessario prenotare scrivendo a info@designforlife.it.