Cop30: vescovo Arnold (Regno Unito) deluso per “mancati riferimenti a eliminazione combustibili fossili e stop alla deforestazione”

Delusione perché “nella dichiarazione, concordata al termine della Cop30, non ci sono stati riferimenti all’eliminazione dei combustibili fossili e alla necessità di intervenire per fermare la deforestazione. Queste due questioni sono, infatti, al centro della crisi climatica e hanno un impatto negativo sulle comunità più povere e più vulnerabili”. Ad esprimerla, in un comunicato diffuso dalla Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, è il vescovo John Arnold, portavoce in materia di ambiente e responsabile della diocesi di Salford dove si trova la città di Manchester. “La Conferenza Onu sul clima che si è appena conclusa a Belém, in Brasile, ha indicato, ancora una volta, con chiarezza, la necessità urgentissima di abbandonare i combustibili fossili e di rinnovare l’impegno di mantenere l’aumento delle temperature globali al di sotto di 1,5 gradi Celsius”, scrive ancora il vescovo Arnold. “Non c’è più spazio per scetticismo o ritardi in materia di riscaldamento globale perché vediamo già gli effetti negativi che ha nel Regno Unito e nel resto del mondo e potranno soltanto peggiorare”, conclude il comunicato.

