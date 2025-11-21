Nigeria: Fontana, “vicinanza a famiglie dei rapiti, urgente un’azione per proteggere cristiani”

“I rapimenti di studenti, studentesse e insegnanti, in Nigeria, generano grande apprensione. Mi stringo alle loro famiglie. È forte la preoccupazione per i tanti attacchi ai cristiani. Le condizioni difficili in cui si trovano a vivere, in diverse parti del mondo, i numeri allarmanti e l’inasprimento delle violenze non possono lasciarci indifferenti”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Ricordando che “in questi giorni si celebra la Red Week, dedicata proprio alla sensibilizzazione sul tema”, la terza carica dello Stato ha affermato che “è urgente un’azione su larga scala a tutela delle comunità colpite. Salvare vite e difendere la libertà religiosa è un dovere che riguarda la comunità internazionale”.

