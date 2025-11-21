Diocesi: San Benedetto del Tronto, il 22 novembre la Giornata del volontariato di Protezione civile

È in programma sabato 22 novembre, dalle 10, a San Benedetto del Tronto, la Giornata del volontariato di Protezione civile della Regione Marche. L’eucaristia sarà celebrata nella basilica cattedrale di Santa Maria della Marina da mons. Gianpiero Palmieri, vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. A seguire, la benedizione dei volontari e dei mezzi, quindi il corteo che attraverserà il corso principale della città rivierasca. In piazza Caduti del Mare saranno accolti i rappresentanti degli enti e delle istituzioni, con gli interventi delle autorità; prevista la partecipazione anche dell’assessore regionale alla Protezione civile, Tiziano Consoli. Al termine della cerimonia verranno consegnati attestati di ringraziamento ai volontari che hanno partecipato alla campagna antincendio boschivo Aib 2025, ai rappresentanti provinciali e regionali delle organizzazioni di volontariato e alle realtà presenti.

