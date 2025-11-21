Amministrazione condivisa: Palermo, il 25 novembre il Festival per celebrare i 15 anni di impegno

Una tappa significativa nel percorso che sta ridisegnando il rapporto tra istituzioni, cittadini e Terzo Settore in Sicilia. È il Festival dell’Amministrazione condivisa, in programma martedì 25 novembre, dalle 9.30 alle 13, nella Sala dei 99 di Palazzo Branciforte a Palermo. L’iniziativa – inserita nel calendario di “Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025” – è promossa dal CeSVoP insieme ad Anci Sicilia e Labsus, con la collaborazione dei CSV siciliani, del Comune di Palermo, della Caritas diocesana, del Forum del Terzo Settore e della Fondazione Sicilia.

Il Festival intende raccontare e valorizzare un percorso che da oltre 15 anni vede i Csv dell’Isola impegnati nella diffusione della cultura della collaborazione e della coprogettazione. Un lavoro che ha portato alla nascita di più di 50 patti di collaborazione e oltre 200 iniziative tra eventi, interventi di rigenerazione urbana e attività di animazione territoriale. Al centro di questo modello c’è il Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei beni comuni, strumento giuridico che consente la cooperazione paritaria tra cittadini e amministrazioni. In Sicilia occidentale sono già più di 40 i comuni che lo hanno adottato con il supporto del CeSVoP.

La mattinata prevede interventi istituzionali, tra cui quelli di Gregorio Arena e Mario Emanuele Alvano, testimonianze nazionali e la presentazione di esperienze virtuose da parte di amministratori locali. In programma anche la nascita del Coordinamento dei Comuni per l’Amministrazione condivisa e la firma di un Protocollo d’intesa tra Anci Sicilia e i Csv siciliani. A concludere, il contributo del comitato promotore verso la Fondazione di Comunità di Palermo, chiamata a sostenere un modello di governance partecipata che punta a rafforzare il protagonismo civico e la cura condivisa dei beni comuni.

