Diocesi: Fermo, dedicato a “Genitori disperati… o di speranza?” il primo incontro per le famiglie

Sarà dedicato al tema “Genitori disperati… o di speranza?” il primo di una serie di incontri organizzati dall’Ufficio di Pastorale familiare dell’arcidiocesi di Fermo con l’intenzione di “offrire occasioni di condivisione tra famiglie in un tempo in cui si tende sempre di più ad isolarsi, quando invece occorre, con maggiore energia, ‘rendere ragione della speranza che è in noi’, come ci ricorda l’apostolo Pietro”. L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 di domenica 23 novembre presso l’oratorio salesiano di San Marone a Civitanova Marche: “Sarà l’occasione – viene spiegato in una nota – per trascorrere una domenica in compagnia di altre famiglie, guidati dal pedagogista Amedeo Angelozzi sui sentieri della genitorialità: un’occasione per ascoltare il parere di un esperto ma, soprattutto, di mettersi in gioco e intrecciare esperienze su un aspetto che tocca, e spesso mette in crisi, la nostra quotidianità”. Alle 11.30 è prevista la celebrazione eucaristica insieme alla comunità della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Dopo quello di domenica, altri incontri sono previsti, con lo stesso formato, nei mesi di febbraio, marzo e aprile.

