Leone XIV: ai giovani dell’Ncyc, “questo è il momento per sognare in grande”

“Questo è il momento per sognare in grande”. Leone XIV ha concluso così il video collegamento con i giovani della National Catholic Youth Conference di Indianapolis, rispondendo all’ultima domanda. Il Papa ha osservato che “nell’essere giovani c’è un desiderio naturale di fare qualcosa di significativo”, invitando a riconoscere questo slancio come un dono dello Spirito. In questa prospettiva Leone XIV ha ricordato le parole di Benedetto XVI, citando che “non siamo fatti per la comodità, ma per la grandezza”. Quindi, il Papa ha richiamato il cammino di Agostino, ricordando che “ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”, come testimonianza di una ricerca che coinvolge ogni epoca. Tuttavia, il Pontefice ha messo in guardia dalla superficialità, affermando che “non accontentatevi di una versione superficiale della fede”, perché la vera grandezza nasce dall’amicizia con Gesù. Da qui, il Papa ha esortato a non temere le chiamate del Signore, precisando che “quando la vostra identità cattolica cresce, cresce anche l’amore per tutte le vocazioni”. In conclusione, Leone XIV ha incoraggiato i giovani ricordando che “il mondo ha bisogno della vostra luce”, invitandoli a lasciarsi trasformare da Cristo per diventare discepoli missionari.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /