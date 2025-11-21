Apostolato dei laici: Azione cattolica, il 22 novembre a Roma il convegno a 60 anni da “Apostolicam actuositatem”

(Foto Azione cattolica)

Nel 60° anniversario della promulgazione del decreto conciliare Apostolicam actuositatem sull’apostolato dei laici, l’Azione cattolica di Roma in collaborazione con la Caritas diocesana promuove sabato 22 novembre, alle ore 9 nel polo Caritas di Villa Glori in via Venezuela 27 a Roma, il convegno “L’apostolato dei laici a 60 anni da Apostolicam actuositatem”. “L’apostolato dei laici – si legge nel documento conciliare – non può mai venir meno nella Chiesa”. Partendo da questa affermazione, l’Azione cattolica intende non solo ricordare l’insegnamento del Concilio Vaticano II, ma attualizzarlo alla luce delle sfide contemporanee, riaffermando che la missione dei fedeli laici costituisce parte essenziale dell’azione evangelizzatrice della Chiesa. Aiuteranno la riflessione il card. Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, e Stella Morra, teologa della Pontificia Università Gregoriana. Interverranno inoltre rappresentanti di Agesci Lazio, della Comunità di Sant’Egidio e della Caritas di Roma. Al termine della mattinata è previsto un momento conviviale con la possibilità di visitare gli spazi di Villa Glori. La partecipazione è libera, con iscrizione online al link: https://tinyurl.com/incontroapostolatodeilaici.