Televisione: Canale 5, dal 22 novembre tornano “I viaggi del cuore” con don Davide Banzato

Il 22 novembre tornano su Canale 5 “I viaggi del vuore” con don Davide Banzato, il programma che ha ricevuto due importanti riconoscimenti, il Premio Moige, consegnato a Roma nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, e il premio giornalistico “Premio Buone Notizie – Edizione speciale In Giubileo”. Ogni sabato mattina alle 9.30 su Canale 5, andranno in onda le nuove puntate, visibili anche sul canale internazionale Mediaset Italia. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la nuova stagione “ci condurrà in un percorso intenso che intreccia spiritualità, cultura, natura e testimonianze di vita”, si legge in una nota: ogni puntata, ambientata in una diversa regione d’Italia, racconta un viaggio esteriore e interiore, alla scoperta di volti, storie e valori che rivelano la presenza di Dio nei luoghi più belli e autentici della nostra terra. Tra le prime tappe, il Lazio, dove le telecamere hanno seguito il sacerdote nei luoghi che custodiscono la memoria dei santi e delle origini cristiane; la Puglia, con una puntata dedicata a don Tonino Bello, registrata a Noci, che esplora il suo messaggio di pace, di amore concreto e di “Chiesa del grembiule”. Altri viaggi speciali saranno a Comacchio, con il suo intreccio di lagune e silenzi che parlano di un’armonia tra uomo e creato, a Vietri tra storia, storia e bellezza paesaggistica e in Umbria, cuore spirituale d’Italia, per un viaggio tra fede, arte e natura sulle orme di santi e testimoni di pace. Ogni episodio culmina con una riflessione evangelica finale di don Davide Banzato, che invita a guardare dentro se stessi per riscoprire la speranza, il coraggio di scegliere e la bellezza di lasciarsi guidare dall’Amore. Come sempre, la trasmissione ospiterà anche alcuni tra gli autori più significativi del panorama editoriale italiano, in collaborazione con Edizioni San Paolo per uno spazio dedicato ai libri e alla cultura avendo tra gli ospiti don Fabio Rosini, Emilia Palladino, Eraldo Affinati, Francesca Serra, Roberto Faccenda, padre Gaetano Piccolo, Massimiliano Pappalardo, Stefano Bartoli. In ogni viaggio ci sarà il supporto di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. E non mancherà la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

