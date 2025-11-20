Leone XIV: “l’onnipotenza tecnologia opprime la libertà”

“Viviamo un tempo segnato da fratture, nei contesti nazionali e internazionali: si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza; la corsa all’efficienza lascia indietro i più fragili; l’onnipotenza tecnologica comprime la libertà; la solitudine consuma la speranza, mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro”. È l’analisi del Papa, nel discorso a porte chiuse rivolto ai vescovi italiani dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, a conclusione della loro assemblea. “Eppure, la Parola e lo Spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove, senza reticenze e timori, dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell’incontro e diventando, così, profezia di pace per il mondo”, l’indicazione di rotta di Leone XIV.

