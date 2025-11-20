Cittadinanza: a Roma domani presentazione di “C.A.R.O. Corviale”, servizi di prossimità per la comunità locale

Un modello innovativo fondato su ascolto, vicinanza, attivazione delle reti e partecipazione diretta dei cittadini del territorio di Corviale, a Roma. Sarà presentato venerdì 21 novembre alle 16, presso la sede di Calcio Sociale – Campo dei Miracoli (Poggio Verde 455), il progetto “C.A.R.O. Corviale – Comunità, Accoglienza, Relazioni, Occupazione”, coprogettato dal Dipartimento Politiche sociali e salute di Roma Capitale insieme a undici realtà del Terzo settore attive nel Municipio XI. Finanziato nell’ambito di Next Generation Ue e inserito nel Piano urbano integrato “PUI 24 – Polo della solidarietà Corviale”, il progetto mira a sviluppare nel quadrante sud-ovest della città un sistema integrato di servizi e attività di prossimità, costruiti insieme alla comunità locale, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità. Il progetto si configura come una grande “Portineria di comunità”, articolata in cinque Punti di comunità radicati nel territorio, Unità mobili per raggiungere i residenti e una sede centrale dedicata all’ascolto, alla risposta alle emergenze e al coordinamento delle attività. Obiettivo è “consolidare una rete stabile e duratura tra cittadini, operatori e istituzioni, in un’ottica di corresponsabilità e cittadinanza attiva”. Partner del progetto: Cooperativa sociale H – Anno Zero (capofila), Eudec, Magliana Solidale, Aelle Il Punto, Calciosociale, Arci Solidarietà, Cicue, Acquario 85, Acli Roma, Corviale Domani, Mitreo Iside. La giornata del 21 novembre sarà una festa di comunità. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale. Barbara Funari, dell’assessore Giuseppe Battaglia, del presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, e della portavoce del Forum Terzo settore Lazio, Francesca Danese, sarà proiettato un video narrativo sul progetto. Seguiranno una partita di Calciosociale aperta a tutti e il concerto inclusivo della Scoppiati Diversamente Band. Presenti anche l’assessora del Municipio XI, Giulia Fainella, e la direttrice del Dipartimento Politiche sociali e salute di Roma Capitale, Michela Micheli. Il progetto è co-finanziato e monitorato dal ministero dell’Interno e dall’Agenzia per la Coesione sociale, ed è attuato da Roma Capitale in collaborazione con gli undici partner del Terzo settore.

