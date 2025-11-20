Maltempo: Protezione civile, “in arrivo neve, temporali e forti venti. Allerta arancione in Sicilia, gialla su 7 Regioni”

“Un’area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia, interesserà già dalla giornata odierna il nostro Paese, favorendo precipitazioni, da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, e un’intensificazione dei venti. Previste, inoltre, una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle Regioni settentrionali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, specie sui settori tirrenici, in estensione, nella notte, a Calabria e Sicilia, in particolar modo sui rispettivi settori tirrenici”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. “Sempre dalle prime ore di domani – viene aggiunto –, attesi venti da forti a burrasca, sia sull’Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto, con apporti al suolo deboli, fino a moderati a quote più elevate”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 21 novembre, allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale, allerta gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /