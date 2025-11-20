Salute mentale: Gulino (Psicologi Toscana e Cnop), “psicologia sia parte integrante della sanità territoriale”

“Accogliamo con soddisfazione e fiducia le parole del presidente Eugenio Giani sull’intenzione di rafforzare la medicina territoriale e rivedere il modello di sanità toscana. È una direzione che condividiamo pienamente e alla quale la psicologia può offrire un contributo fondamentale”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop), nel formulare gli auguri di buon lavoro alla nuova giunta regionale e in particolare alla nuova assessora alla sanità e al sociale Monia Monni.

“Siamo pronti a continuare a collaborare e a confrontarci con la Regione – aggiunge la presidente – per costruire una sanità pubblica sempre più vicina ai cittadini, capace di integrare la dimensione psicologica e relazionale nei percorsi di cura e prevenzione”.

“La medicina di prossimità – prosegue Gulino – non può limitarsi alla sola assistenza clinica: deve essere un modello di presa in carico globale e di prevenzione, dove la salute psicologica, emotiva e relazionale delle persone trova spazio accanto alla salute fisica. Solo così si realizza concretamente l’idea di una sanità che si prende cura in maniera integrata dell’intera persona, come previsto anche nel Pnrr”.

“La sfida dei prossimi anni – conclude la presidente – sarà quella di rendere strutturale la presenza dello psicologo di assistenza primaria, al momento attivo nei servizi territoriali in via sperimentale, rafforzando la rete tra Asl, Comuni, scuole e terzo settore. Gli psicologi confidano di poter contribuire con le loro competenze scientifiche e le specifiche capacità di intervento nei contesti trasversali che riguardano la salute della comunità. Investire nella salute psicologica significa investire nel benessere collettivo e nella coesione sociale della Toscana”.

