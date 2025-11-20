Musica e spiritualità: Opera di Santa Maria del Fiore, a Firenze il 27 novembre la prima italiana di “Requiem per la Terra” con Paco Peña

(Foto Opera di Santa Maria del Fiore)

L’Opera di Santa Maria del Fiore torna ad offrire un appuntamento nella cattedrale di Firenze: il prossimo 27 novembre, con inizio alle ore 21,15, andrà in scena la prima italiana di “Requiem per la Terra” con Paco Peña, un’opera che unisce musica, canto e danza flamenca per esplorare la drammatica crisi ambientale. A ingresso gratuito e su prenotazione obbligatoria, lo spettacolo è realizzato grazie al sostegno dell’Opera di Santa Maria del Fiore con la produzione e direzione artistica di Musicus Concentus.

Uno dei massimi esponenti del flamenco, il chitarrista e compositore Paco Peña ha dedicato la sua carriera a innovare il genere, intrecciando la ricchezza della tradizione con influenze contemporanee. Nella cattedrale di Firenze, Paco Peña presenterà “Requiem per la Terra”: una meditazione artistica sulla relazione tra l’umanità e la natura, che evoca emozioni profonde, e una riflessione collettiva attraverso un linguaggio musicale vibrante e universale. Al suo fianco suoneranno 10 tra musicisti e cantanti, affiancati dal Coro della Cappella musicale della cattedrale di Firenze e dal Coro di voci bianche Pueri Cantores, entrambi diretti dal maestro Michele Manganelli, proseguendo la collaborazione iniziata lo scorso.

Un’opera monumentale scritta in spagnolo e in latino che fonde la visceralità del flamenco — dove gioia e dolore, speranza e disperazione convivono — con la solennità della Messa da Requiem, trasformandosi in un potente appello ecologico: il tempo per salvare la Terra sta finendo.

Peña, chitarrista e compositore tra Londra e Córdoba, amplia i confini del genere con un’opera laica, che alterna momenti di rabbia e dolore a sezioni di celebrazione come l’“Alabanza”, fino al finale “Esperanza”, danzante e vitale. I testi, ispirati a Omero, Lovelock e Bunyard, intrecciano poesia e scienza in una riflessione oggi più urgente che mai.

Lo spettacolo con Paco Peña è il quarto evento realizzato nella cattedrale di Firenze grazie alla collaborazione tra l’Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus.