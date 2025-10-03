Tempo del Creato: Lucca, a Pianeta Terra Festival domani incontro su “La forza gentile della fraternità”

All’interno di Pianeta Terra Festival, alle 17.15 di sabato 4 ottobre a Lucca, nella Cappella Guinigi (complesso di San Francesco), si terrà un focus con Dolores Sánchez e Paolo Trianni dal titolo “La forza gentile della fraternità”. Sanchez è giurista, dottore di ricerca in diritti fondamentali e protezione ambientale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è consulente senior per la ricerca presso il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede. Trianni invece è docente di teologia fondamentale e dialogo interreligioso presso la Pontificia Università Gregoriana, al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, all’Università di Trento e all’Istituto Teologico di Assisi. Insieme offriranno un punto di vista evangelico sull’attuale contesto storico, segnato da instabilità e solitudine. È “nella relazione fraterna tra gli esseri umani – spiega una nota – che possiamo trovare la forza per superare divisioni e conflitti, e per costruire insieme un mondo più giusto, fondato sull’amore reciproco e sul rispetto della dignità di ciascuno. La fraternità, inoltre, non è solo un valore cristiano: è un principio etico condiviso da molte tradizioni religiose e culturali”. L’incontro sarà moderato da Luisa Locorotondo, delegata arcivescovile e regionale per il dialogo ecumenico e interreligioso. Questo focus rientra anche nelle proposte che la diocesi di Lucca offre nel mese dedicato al Creato e si svolge il 4 ottobre, ricorrenza di San Francesco d’Assisi.

