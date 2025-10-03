Play2000: il 4 ottobre il festival “Rallentare” e il concerto del Festival dello Spirito

Su Play2000, l’App di Tv2000 e Radio inBlu2000, sabato 4 ottobre in streaming e on demand sono previsti due eventi: “Rallentare” e il concerto del “Festival dello Spirito”. Da Milano “Rallentare, il festival dei ritmi sostenibili”: una giornata, promossa da Aggiornamenti Sociali e Centro San Fedele, di incontri, dibattiti e laboratori dedicata alla riflessione sui ritmi di vita contemporanei e alla promozione della sostenibilità ambientale, sociale e umana. Questi gli eventi live del festival trasmessi da Play2000: dalle ore 11 alle 13 “A che ritmo viviamo? Rallentare per prendersi cura della casa comune”. Un confronto interdisciplinare sul nostro tempo, tra economia, urbanistica e clima, spiegano i promotori. Con Elsa Fornero, Elena Granata e Luca Mercalli. Dalle ore 15 alle 16.30 “Il tempo del lavoro: tra precarietà e intelligenza artificiale”. Focus sulle nuove sfide del lavoro post-pandemico: produttività, benessere e riconfigurazione dei tempi a seguito dell’avvento dell’intelligenza artificiale. Con Federico Cabitza, Ivana Pais e Simone Romagnoli. Dalle ore 17 alle 18.30 “Informazione veloce vs realtà complessa: quali equilibri?”. Un dialogo sul rapporto tra comunicazione, velocità e complessità: come generare informazione che nutra e non consumi? Con Paolo Bovio, Fabio Carminati, Vania De Luca e Luciana Grosso. La sera alle 21 in diretta dalla cattedrale di Arezzo il concerto per coro e organo diretto dal maestro mons. Marco Frisina nell’ambito della seconda edizione del Festival dello Spirito. Una rassegna di cinque settimane che intreccia spiritualità e cultura, riflessione e bellezza, ospitando personalità di rilievo nazionale e internazionale.

