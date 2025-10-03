Tempo del Creato: diocesi Asti, domani preghiera per la Terra ad Antignano e camminata sul sentiero di Don Bosco a Villa San Secondo

Arriva a conclusione il mese del Tempo del Creato, cominciato il 1° settembre, Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato appunto e che terminerà il 4 ottobre con la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Proprio per la giornata di sabato sono diversi gli appuntamenti e i momenti di riflessioni proposti nella diocesi di Asti. Alle 10 da Villa San Secondo partirà la camminata “Semi di speranza e di pace: il sentiero di Don Bosco”, una passeggiata tra natura e spiritualità sulle orme del santo dei giovani. L’appuntamento è alle 9 in piazza monsignor Schierano, con partenza alle 9.30. Il percorso di 5,7 km, adatto a tutti, terminerà in piazza Madonna delle Grazie sempre a Villa San Secondo. Il costo della camminata, comprensivo di assicurazione è di 5 euro per i tesserati e di 10 per i non tesserati, mentre è gratuito per i bambini fino ai 15 anni. L’evento è organizzato dalla Pastorale sociale e del Lavoro e dall’associazione Quattro Passi nel Monferrato.

Sempre sabato 4 ad Antignano si svolgerà, invece, la preghiera per la Terra. Alle 17.30 nella piazzetta degli Ulivi si terrà la presentazione del libro “Economia della staffetta” con la partecipazione dell’autore Roberto Cavallo, assessore comunale ad Alba, esperto ambientale e saggista. La giornata culminerà alle 21 nella parrocchiale del paese con la celebrazione della preghiera per la Terra, presieduta dal vescovo Marco Prastaro con gli interventi di Enrica Talà, teologa, direttrice del Centro studi Don Roberto Angeli di Livorno, consigliere nazionale dell’Associazione italiana maestri cattolici e formatrice, che terrà una relazione dal titolo “Creazione dono atteso e disatteso”, Roberto Cavallo e Lorenza Zambon che proporrà un monologo teatrale. Alla serata parteciperanno anche Luca Chiusano e Francesco Scalfari.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /