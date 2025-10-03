Diocesi: Savona, domani in cattedrale il Festival nazionale della polifonia e del folklore. Messa con il vescovo Marino

Con il patrocinio della Regione Liguria e dell’Associazione Gruppi Corali Liguri sabato 4 ottobre, nella cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, avrà luogo il 50° Festival nazionale della polifonia e del folklore, dedicato al maestro Mauro Ottobrini, fondatore dell’iniziativa. Parteciperanno la Cappella musicale “Bartolomeo Della Rovere”, la Corale Alpina savonese, il Coro “Anton Bruckner”, la Cantoria “San Niccolò” di Albisola Superiore e il Coro “Beato Jacopo da Varagine” di Varazze. Alle 18 i gruppi vocali parteciperanno alla messa giubilare e alle 21, introdotti dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, eseguiranno un Salterio con brani sacri monodici e polifonici. L’evento è organizzato dalla Schola Cantorum “Mons. G. B. Trofello” di Camogli in collaborazione con la diocesi di Savona-Noli e la Cappella “Della Rovere”.

