Approfondimenti
Leone XIV
Giubileo
188° Capitolo generale degli Agostiniani
Conclave 2025
Tutti
La PAROLA del giorno
Musica

Diocesi: Savona, domani in cattedrale il Festival nazionale della polifonia e del folklore. Messa con il vescovo Marino

Con il patrocinio della Regione Liguria e dell’Associazione Gruppi Corali Liguri sabato 4 ottobre, nella cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona,  avrà luogo il 50° Festival nazionale della polifonia e del folklore, dedicato al maestro Mauro Ottobrini, fondatore dell’iniziativa. Parteciperanno la Cappella musicale “Bartolomeo Della Rovere”, la Corale Alpina savonese, il Coro “Anton Bruckner”, la Cantoria “San Niccolò” di Albisola Superiore e il Coro “Beato Jacopo da Varagine” di Varazze. Alle 18 i gruppi vocali parteciperanno alla messa giubilare e alle 21, introdotti dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, eseguiranno un Salterio con brani sacri monodici e polifonici. L’evento è organizzato dalla Schola Cantorum “Mons. G. B. Trofello” di Camogli in collaborazione con la diocesi di Savona-Noli e la Cappella “Della Rovere”.

© Riproduzione Riservata

Quotidiano

Quotidiano - Italiano

Chiesa

Informativa sulla Privacy