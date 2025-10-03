Dottrina sociale della Chiesa: Verona, domenica il “Forum AnimAzione per imprenditori e giovani leader”

“Forum AnimAzione per imprenditori e giovani leader: dalla Dottrina sociale della Chiesa, un’anima spirituale all’imprenditoria”. Si tratta di uno degli appuntamenti della rassegna “Poeti sociali”, promossa dalla diocesi di Verona, che si terrà domenica 5 ottobre, alle 16,30, nel Palazzo della Gran Guardia (Piano Nobile, Sala laterale destra”. “Ridare un’anima all’azione, un’intelligenza spirituale all’impegno sociale nel lavoro, un cuore ispirato dalla testimonianza, un dinamismo culturale adeguato alla responsabilità politica da tutti invocato” è l’obiettivo di AnimAzione, un movimento culturale, dal basso, che segna il protagonismo di una nuova generazione, attesa e aperta a nuove opere, chiamata ad assumere una leadership di servizio, quella che il momento storico reclama e che ha segnato la storia dell’impegno dei cattolici per il bene comune.

“‘Dall’idea al fatto!’, amava affermare il servo di Dio don Luigi Sturzo. E noi, facendogli eco, aggiungiamo: ‘Dal senso il consenso’. Vogliamo ridare, insieme, un’anima alla nostra azione, una nuova agibilità all’impegno di una nuova generazione opportunamente formata e accompagnata alla luce della Dottrina sociale della Chiesa. Il nostro Cattolicesimo, come nessun altro al mondo, può ancora avere un respiro culturale e un’incidenza sociale plurale, corale, in dialogo. Serve, però, stare insieme e riaffermare vitalmente la forza dell’idealismo cristiano in ‘re sociali’. Desideriamo ampliare e rafforzare l’amicizia che ci lega e stabilire nuovi legami intergenerazionali tra imprenditori e giovani leader, per immaginare percorsi di crescita e processi di sviluppo adeguati ai tempi. Queste le premesse che ci animano e che vogliamo ribadire nel nostro Forum”, spiega Salvatore Martinez, presidente di AninAzione, che interverrà al Forum del 5 ottobre, insieme a mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, Feralpi Group Spa, Angelo Deiana, presidente nazionale di Confassociazioni, Auxilia Finance Spa, Manfredi Ravetto, presidente di Confapi Verona, Ravetto Group Spa. L’incontro sarà moderato da Claudio Gentili, direttore de “La Società” e vicepresidente di AnimAzione, mentre le conclusioni Francesco Bonini, rettore della Lumsa e vicepresidente di AnimAzione.

