Intelligenza artificiale: Unicef e Luiss, presentano report su Comunicazione umanitaria e intelligenza artificiale

Il prossimo 6 ottobre 2025, a Roma, presso l’aula Toti dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma si terrà l’evento “Comunicazione umanitaria, infanzia e intelligenza artificiale” sui temi del mondo umanitario e dell’infanzia in relazione all’Intelligenza Artificiale.

L’Unicef si confronta da tempo con le sfide e le opportunità che l’Intelligenza Artificiale (IA) presenta sia per il mondo dell’informazione, sia per la missione umanitaria stessa dell’Unicef. L’IA è “ormai una presenza attiva nell’infanzia e nell’adolescenza, tuttavia questa rivoluzione tecnologica solleva interrogativi cruciali. È dunque necessario conoscere e presidiare tutto ciò che può esporre i minorenni a potenziali rischi, sia quando essi sono protagonisti principali della narrazione sia quando sono soggetti attivi nell’utilizzo degli strumenti”.

All’iniziativa partecipano Nicola Graziano, Presidente UNICEF Italia; Giuseppe Francesco Italiano, prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills Università Luiss Guido Carli; Liana Mistretta, giornalista, corrispondente RAI da Mosca; Silvano Tagliagambe, professore emerito di filosofia della scienza, Università di Sassari; Andrea Iacomini, Portavoce UNICEF Italia; Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire e Presidente Carta di Roma. Introduce e modera Myrta Merlino, giornalista, conduttrice, autrice e Ambasciatrice UNICEF Italia.

Durante l’evento verrà presentato il report UNICEF “Comunicazione umanitaria, infanzia e intelligenza artificiale”

