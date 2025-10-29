L’arcidiocesi di Otranto invita a pregare per fra Guglielmo Filippo Paolo Scarciglia, giovane originario della stessa arcidiocesi, che si prepara a vivere un momento importante il 31 ottobre. Infatti, venerdì, alle 18, nella basilica-parrocchia S. Fara a Bari, fra Domenico Pio Parente e fra Guglielmo Filippo Paolo Scarciglia emetteranno la professione perpetua nelle mani del ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini di Puglia, fra Gianpaolo Lacerenza.
Sarà mons. Francesco Neri, arcivescovo di Otranto, a presiedere l’Eucarestia a Bari, presso la basilica “San Fara”.
Vita consacrata: Bari, professione perpetua per 2 Frati minori cappuccini. Messa presieduta dall’arcivescovo di Otranto
