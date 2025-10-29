Tv2000: Debora Villa coprotagonista della terza stagione di “Canonico” con Michele La Ginestra

Dal 3 novembre, ogni lunedì in prima serata su Tv2000, parte la terza stagione di “Canonico” che quest’anno ha una importante novità: l’arrivo di Debora Villa come coprotagonista. L’attrice debutta nel ruolo di suor Betta, una religiosa che rivoluziona gli stereotipi: fuori dagli schemi, vive la Chiesa con lo spirito e l’energia di una donna moderna, aggiungendo freschezza e ironia alla serie di successo prodotta dalla televisione della Conferenza episcopale italiana.

Debora Villa, divenuta famosa per il ruolo di Patti nella sitcom Camera Café, una carriera tra serie tv e programmi come Zelig e Colorado, si affianca a Michele La Ginestra, il protagonista che veste i panni di Don Michele, il sacerdote che ha seguito la sua vocazione da adulto, dopo aver lavorato come pilota di aerei di linea e aver trascorso quattro anni da missionario in Colombia. L’incontro tra questi due personaggi promette di regalare al pubblico momenti intensi e anche molto divertenti e una visione contemporanea della fede.

Quattordici puntate dirette da Peppe Toia, girate tra Roma e la Liguria, con scene esterne nei suggestivi comuni di Pietra Ligure, Loano, Noli, Giustenice, Finalborgo e Calizzano, in provincia di Savona. Oltre a Debora Villa, alcune new entry: Alessandro Quattro, Cristiana Capolino, Lorenzo Cinosi, Angelica Accarino, Giulia Musso. Confermato il cast delle stagioni precedenti: Fabio Ferrari, Federico Perrotta, Andrea D’Andreagiovanni, Federico Lima Roque, Elisabetta Mandalari, Mariateresa Pascale, Eugenia Bardanzellu, Alessandro La Ginestra.

La produzione è di Map to the stars per Tv2000.

