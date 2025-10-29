Diocesi: Rimini, nel pomeriggio convegno “Prendersi cura. Percorsi di speranza per un futuro sostenibile e inclusivo”. Poi pellegrinaggio giubilare in cattedrale

“Prendersi cura. Percorsi di speranza per un futuro sostenibile e inclusivo”. Questo il tema al centro del convegno che si terrà nel pomeriggio, a Rimini, per iniziativa dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Campus di Rimini, diocesi di Rimini e Confcooperative Romagna. Dalle 16.45 presso l’aula Alberti 7 del Campus di Rimini (piazzetta Teatini) interverranno Lucia Vantini, docente di Filosofia e Teologia all’Issr “San Pietro Martire” di Verona e delegata episcopale per la Prossimità della diocesi di Verona, con una relazione su “La cura come orizzonte di vita: vulnerabilità, fragilità e prossimità”, e Stefano Severi, docente di Bio-ingegneria all’Università di Bologna ed educatore scout, che parlerà di come “Prendersi cura in Università: ‘Maledetta la scienza che non si trasforma in amore’”. Seguiranno le testimonianze di chi si prende cura del territorio, proposte da cooperativa sociale “Fratelli è possibile”, Associazione “Insieme a te” e cooperativa sociale “Il Millepiedi”. Alle 19 prenderà il via il pellegrinaggio giubilare verso la cattedrale.

